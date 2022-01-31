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الإثنين، 31-01-2022 04:26 م

نجوى كرم تشارك في رحلات ستارز أون بورد احتفالاً بيوم الحب

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الوكيل الإخباري - تحت شعار" المحبة بتجمعنا" تجدد شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، مشاركتها لرحلات “ستارز أون بورد” في لقاء مرتقب بسفينة النجوم في عيد الحب القادم. وذلك في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر شباط/فبراير 2022. 

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استرجعت نجوى كرم بعض الذكريات من حفلاتها الناجحة في ستارز اون بورد خلال السنوات الماضية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بها مجموعة من حفلاتها السابقة في رحلات ستارزاون بورد.

 

نواعم

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