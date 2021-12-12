رامي صبري يتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري رامي صبري انه سيطلق أغنية جديدة، مشيرا الى انها "حياتي مش تمام 2".



واضاف صبري ان الفنان عزيز الشافعي أعطاه أغنية جميلة من المقرر ان يصدرها قريبا، وتقول: "قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي وبفكر ... إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر، الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر ... الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعة معلمة، أنا مش قادر اتحمل أكتر على بالي ذكريات سابهالي وليالي كانت أحلى ليالي دا الغالي غالي وهيفضل غالي".

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المصدر - الفن