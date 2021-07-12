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الإثنين، 12-07-2021 07:05 م

رامي صبري ينهار في جنازة شقيقه كريم - فيديو

رامي


الوكيل الإخباري - نشرت تقارير مصرية صورا ومقطع فيديو من جنازة كريم، شقيق المطرب المصري رامي صبري، اليوم الأحد، والذي لقي حتفه أثناء هروبه من مصحة لعلاج إدمان المخدرات. 

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ويظهر رامي صبري في الفيديو منهارا لحظة وصوله مكان تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في حي الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.


وكان صديق مقرب من شقيق رامي صبري كشف عن آخر رسائله له، والتي تحدثت فيها عن الموت، وتناولت حوارا بين شابين من الدنيا والآخرة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.


وفي الرسالة، يؤكد الشاب الذي من الآخرة لنظيره من الدنيا أن الموت ليس راحة كما يعتقد الأخير، وأن الإنسان يجب أن يتوب عن أي ذنوب اقترفها قبل أن يلقى وجه ربه.


وقال إنه عندما جاء ملاك "لقبض روحه" تمنى أن يحصل على 5 دقائق فقط لكي يؤدي صلاة توبة لله تعالى، ولكن الموت لم يكن في تفكيره أبدا عندما كان حيا.
توفي كريم صبري، شقيق رامي صبري، غرقا في ترعة المريوطية، التي سقط فيها بعد قفزه من سور المصحة العلاجية من إدمان المخدرات.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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