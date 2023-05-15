رامي عياش يحيي حفلا مميزا في باريس بحضور جماهيري ضخم -فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني رامي عياش، حفلا استثنائيا في مسرح التريانو العريق في باريس، بحضور جماهيري ضخم، حيث امتلأت مدرجات المسرح التي تتسع لاكثر من الف شخص بعدد من الشخصيات الفنية والديبلوماسية العربية والفرنسية.



وفي التفاصيل، قدم رامي عياش ١٥ اغنية من اجمل اغانيه بتوزيع أوركسترالي جديد بقيادة الدكتورة د. أمل القرمازي، ليعيد احياء موسيقى الزمن الجميل والفن الاوركسترالي الى الحاضر على طريقته الخاصة، حيث اندمج معه الجمهور بشكل كبير وراحوا يرددون اغنياته بحماس شديد.

اضافة اعلان

الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة