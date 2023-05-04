"متحف الحضارة في مصر " يفجّر مفاجأة ناكراً أصالة

الوكيل الإخباري- فجّر المتحف القومي للحضارة المصرية مفاجأة من العيار الثقيل حول حفل الفنانة السورية أصالة المقرر إقامته غداً الجمعة 5 أيار (مايو)، والذي أثير بسببه جدل كبير بعد انتشار "هاشتاغ" يدعو لإلغاء الحفل.



وأصدر المتحف بياناً كشف من خلاله أن لا علاقة له بالحفل، لا من قريب ولا من بعيد، وجاء فيه: "تنوّه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بأن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يُقرر إقامته في المتحف المصري بالأساس، إنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال، وتهيب هيئة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر متعلق بهذا الحدث من جانب المنظّمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى".



وكانت حملة هجوم قد شنّها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة السورية أصالة، يطالبون فيها بإلغاء حفلها المقرر إحياؤه في 5 أيار (مايو) الجاري بمناسبة افتتاح متحف الحضارات في القاهرة، على خلفية اتهام البعض لها بإنكار فضل مصر في شهرتها. وفي المقابل، انطلقت حملة مضادة تدعو للترحيب بأصالة في مصر ودعم حفلها، وذلك تحت "هاشتاغ" "أصالة في مصر"، حيث انتشرت تغريدات على موقع "تويتر"، ومما جاء في إحداها: "أصالة بصوتها العظيم وإحساسها أضافت الى الفن المصري، شكّلنا مع صوتها وأغانيها ذكريات... شاركتنا في احتفالاتنا وأحزاننا... كلمة شكراً قليلة يا أصالة، أهلاً بيكي في وطنك الثاني مصر يا حبيبتنا".



وردّت أصالة على الجمهور الداعم لها بتغريدة قالت فيها: "أنا ازددت بمصر شهرةً ومجداً وما أضفت إلاّ محبّة جديدة لمصر العظيمة".

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