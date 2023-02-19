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الأحد، 19-02-2023 02:48 م

رسالة دعم من أصالة لأحلام بعد حفلها الأخير

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الوكيل الإخباري - هنأت الفنانة أصالة صديقتها الفنانة الإمارتية الكبيرة أحلام على نجاح حفلها الأخير الذي قدمته في موسم الرياض وحمل عنوان "الليلة الماسية".

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ونشرت أصالة على حسابها الخاص بـ"تويتر" مجموعة من الصور لأحلام أثناء إحيائها الحفل وعلقت عليه بقولها: "مبروك حفلك الماسي والإبهار من جميع النّواحي وبجميع التفاصيل، أنتي فنّانه استثنائيّة عندك شغف وإخلاص لعملك قليل متله، متابعة سهرتك متعة وبالتّأكيد المتعة الأكبر لمن حضر.


وأضافت أصالة: "شكراً لاهتمامك العظيم بعالم الموسيقى واحترامك لجمهورك وإتقانك بإتقان صورة من أجمل ما يكون الليلة الماسية".

 

لها 

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