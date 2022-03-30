رسالة غامضة من محمد رمضان - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له وجّه من خلالها رسالة غامضة الى جمهوره ومتابعيه، أثار بها الجدل بينهم وجعلهم يتساءلون ما إذا كان يقصد شخصاً بعينه! وعلّق رمضان على الصورة قائلاً: "سهل تتكلم صعب تبقى معلم، لمّة رمضان، المشوار بعد 3 أيام".



وكان محمد رمضان قد أثار الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشره عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، مقطع فيديو كشف من خلاله عن عودته إلى مصر بعد إحيائه حفلاً في المملكة العربية السعودية، وعلّق عليه بقوله: "بعد حفلة جدّة راجع أكمّل تصوير "المشوار"، يا ترى طلبة الثانوية هيشوفوا التمثيلية.

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حيث استفز سؤال رمضان عدداً كبيراً من الجهمور الذي علّق على الفيديو بكلمات ساخرة، مؤكدين أن رمضان يعمد دائماً إلى الظهور حتى ولو على حساب أعصاب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.





لها

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