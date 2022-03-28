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الإثنين، 28-03-2022 02:01 م

مي عز الدين حزينة وتكشف عن معاناتها في رمضان - صورة

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الوكيل الإخباري - تحرص النجمة مي عز الدين على الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد "جزيرة غمام" عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من الجمهور وهي ترتدي زي الغجر في عمل درامي يعتمد على الأسطورة والخيال.

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وشاركت مي متابعيها على "إنستغرام" بصورة بدت فيها حزينة وعلّقت عليها قائلةً: "نفس نظرة البؤس دي كانت على وجهي إمبارح لما عرفت إن رمضان فاضل عليه إسبوع وإننا هنكون بنصور حتى في رمضان طيب رمضان كريم عليكم مقدّماً أشوفكم في "جزيرة غمام"" .

 

 

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