محمود العسيلي يشوق الجمهور لعمله الجديد-فيديو

الوكيل الإخباري - شوّق الفنان المصري محمود العسيلي الجمهور لإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان "مسيكب"، اذ نشر فيديو الإعلان الدعائي لها على صفحته الخاصة، كاشفا عن انه سيطرحها اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان

الجدير ذكره ان محمود العسيلي كان قد طرح مؤخرا أغنيته "في مكان ما" على يوتيوب، وهي من من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع موسيقي رامى سمير، والأغنية تحاكي معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة بالحزن، والقسوة والوحدة، والأمر ليس سهلا، ولا بسيطا ولا يستطيع تجاوز



الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



