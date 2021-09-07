رسالة مؤثرة جديدة من إيمي سمير غانم لوالديها

الوكيل الإخباري - لا تزال الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم تعيشان حالة حزن شديد على رحيل والديهما سمير غانم وبعده دلال عبد العزيز.



وتعبيراً عن هذا الحزن، نشرت إيمي صورة لهما من خلال حسابها على تطبيق "إنستغرام" وعلّقت عليها قائلةً: "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب و أم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا وراجعين".

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وأضافت: "لحد ما اشوفكوا تاني وأفضل برده تحت رجليكوا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبّل دعواتي أنا ودنيا ليكوا. بحبكم للأبد".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات إيمي الحزينة ودعوا لها بالصبر والسلوان بعد وداعها لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذين توفيا متأثّرين بفيروس كورونا وتداعياته هذا العام.







المصدر - لها