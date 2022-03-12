رسالة مؤثرة من أصالة لنجلها خالد الذهبي

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعها بنجلها خالد الذهبي، وجهت من خلالها رسالة مؤثرة له في يوم ميلاده.
وعلقت أصالة على الصورة قائلةً: "هي الصوره بتعبّر عنّ مشاعر حبيبي اللي طالع لأمّه عاطفي بيحبّ المشاعر والتعبير والحبّ وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهمّ... لودي حياتي مبارح كان عيده الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كلّ اللي يفتخر فيه بكره“.
وأضافت: "كلّ سنة ونحنا سوا ويزيد عددنا بالصحّة والمحبة والذكريات الحلوة اللي لودي القمر فيها".
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