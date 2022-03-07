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الإثنين، 07-03-2022 12:54 م

أصالة تطلب مساعدة جمهورها

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة أصالة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها كشفت من خلالها طلب المساعدة من جمهورها لاختيار الأغاني التي سوف تشدو بها في حفلها القادم بدولة الكويت.

وعلقت أصالة على الصورة بقولها: "أصحابي الغالين بالكويت الحبيبه اقترحوا عليّ شويًة أغاني نغنّيهم بالحفله سوا.. كتير مشتاقة نلتقي وإن شاء الله كتير رح نعيش مع بعض أحلى الأوقات"..

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وكانت أصالة قد روجت لأغنيتها الجديدة "جرأة" والتي من المقرر طرحها قريباً، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" حيث نشرت مقطع فيديو تروج فيه للأغنية.

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