رسالة من مي عز الدين لأمير كرارة

الوكيل الإخباري- يتعاون كل من الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين في مسلسل «سوق الكانتو» المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

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وحرصت مي عز الدين على توجيه رسالة لأمير كرارة بمناسبة تعاونهما في العمل، تتمحور حول علاقة الصداقة بينهما.



ونشرت مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على «إنستغرام» صورة بوستر أمير كرارة الخاص بالمسلسل وعلقت عليها:«النجم الجامد رزق، النفسية النظيفة رزق، الزميل الفرفوش رزق، الصاحب الجدع رزق، البني ادم اللي ميتغيرش كل السنين دي رزق، الأخ الكريم رزق، الحمد لله على أمير كرارة ربنا يحميك باشا مصر فعلا».



مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.







زهرة الخليج

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