رسمياً .. نتفليكس تعلن عن جزء ثاني من مسلسل " لعبة الحبار "

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة نتفليكس، الأحد، أن مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي، الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، سيعود للموسم الثاني عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي .

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وأصبح مسلسل "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر 2021.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.







سكاي نيوز