رغم الصفعة القاسية..كريس روك يتنمر على زوجة ويل سميث من جديد !

الوكيل الإخباري-خرج الممثل الكوميدي كريس روك عن صمته بعد مرور وقت طويل على صفعة نجم هولييود ويل سميث له في حفل الأوسكار وذلك بعد تنمره على زوجته جادا بينكيت، وقال كريس أن هذا التصرف كان أجمل ما فعله في حياته.



وبالتفاصيل قال كريس روك أن ما تصرف التنمر الذي صدر منه حول شعر جادا بينكيت : "كانت أجمل نكتة أقولها على الإطلاق وأنا أفتخر بما فعلته".

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وقال روك أنه كان يعتقد لمدة 30 عاما أن سميث رجلا مثاليا، إلا أنه لم يكن كذلك بل كان قبيحاً، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن تصرفه هذا كان بمثابة تمزيق قناع لطالما استخدمه خلال سنوات طويلة.



وأضاف كريس روك في تصريحات صحافية أثناء جولته في ليفربول: "أتمنى أن لا يرتدي سميث أقنعة مجددا مهما كانت العواقب، وعليه أن يترك وجهه الحقيقي للعلن".





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