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الأربعاء، 08-09-2021 04:47 م

رفض استئناف أحمد فلوكس وتأييد حكم حبسه سنة لسب ياسمين عزت

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الوكيل الإخباري - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة.

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وجاء الحكم ضد فلوكس لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

كما الحكم قد شمل تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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