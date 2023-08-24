رمضان 2024.. حمادة هلال يتعاقد على الموسم الرابع من مسلسل "المداح"

الوكيل الإخباري- تعاقد الفنان حمادة هلال، خلال الأيام القليلة الماضية، على بطولة الموسم الرابع من مسلسل "المداح"، للعرض في رمضان 2024.



وكان قد حقق حمادة هلال، نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بمسلسل "المداح"، في جميع مواسمه التي عرضت خلال السباقات الرمضانية لسنوات 2022، 2021، 2020.



مسلسل "المداح"، بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي، ونخبة كبيرة من الفنانين والنجوم منهم، عفاف رشاد «والدة صابر»، خالد سرحان «شقيقه حسن»، يسرا اللوزي، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبد العزيز مخيون، خالد زكي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



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