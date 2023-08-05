الوكيل الإخباري- بعد مرور فترة طويلة على انتهاء تصوير مسلسل "البوابات السبع"، أعلن مخرج العمل محمد عبدالعزيز، عن مفاجآت جديدة في نهاية المنشور الذي نشره عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، قائلاً: "البوابات السبع أول عمل سوري يستعين بالذكاء الاصطناعي".



ورافق المنشور بوستر العمل الرسمي وصورة له وهو منغمس بالعمل على المسلسل، إذ كتب مشيراً إلى أنه بصدد الانتهاء من حلقات المسلسل، وقال: "أيام قليلة وننتهي من العمليات الفنية لـ البوابات السبع.. العمليات التي امتدت لفترة تجاوزت السنة شارفت على الانتهاء".

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ويحمل العمل أسماء نجوم كبار في الشاشة السورية، فهو من تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز، وبطولة "غسان مسعود، وسلاف فواخرجي" ويشارك في بطولته أيضاً "جهاد سعد، فايز قزق، جيانا عنيد، وشادي الصفدي".

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