روبرت دي نيرو يتعافى من الإصابة التي لحقت به بقدمه

الوكيل الإخباري - تعافى النجم العالمي روبرت دي نيرو من الإصابة التي لحقت بقدمه، واستدعت تدخلا جراحيا الشهر الماضي، حيث أصيب أثناء تصوير فيلم Killers of the Flower Moon.

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وظهر دي نيرو لأول مرة منذ إصابته، وهو يسير على قدميه بشوارع مدينة تريبيكا، وظهرت بالصورة آثار العملية الجراحية التي أجراها بركبته.

ووافق يوم أمس (17 الجاري) عيد ميلاد نجم هوليوود (78 عاما).



ويشارك دي نيرو في بطولة الفيلم الجاري تصويره Killers of the Flower Moon، والذي يعود من خلاله إلى التعاون مع الممثل الشهر ليوناردو دي كابريو، بعد سلسلة من الأفلام الناجحة معاً، حيث ظهرا أخيرا خلال أكثر من صورة وهما يستريحان من التصوير خلال الكواليس ويذهبان إلى أحد متاحف الرسم بمدينة تولسا الأميركية.

المصدر - لبنان 24