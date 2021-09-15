زوجة أمير طعيمه تثير القلق على صحته بسبب حديثها عن مرضه - صورة

الوكيل الإخباري - أحدثت زوجة الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة السيدة جيني، ضجة واسعة حول وضعه الصحي بعد أن كتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ما أصاب زوجها، قائلةً: "بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير الحمدلله مش كورونا ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التلفون من 3 أيام أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع .

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وتفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين الذين قلقوا على صحته وتمنوا له الشفاء العاجل.









المصدر - الفن

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