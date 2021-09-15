الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الأربعاء، 15-09-2021 12:31 م

زوجة أمير طعيمه تثير القلق على صحته بسبب حديثها عن مرضه - صورة

a8e2aca96736bfd3b7c4892dd74f11aa


الوكيل الإخباري - أحدثت زوجة الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة السيدة جيني، ضجة واسعة حول وضعه الصحي بعد أن كتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ما أصاب زوجها، قائلةً: "بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير الحمدلله مش كورونا ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التلفون من 3 أيام أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع .

اضافة اعلان

 

 

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين الذين قلقوا على صحته وتمنوا له الشفاء العاجل.

 




 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nelly12-2

جمهور نيللي كريم ظلمها وتخلى عنها

16316569553606085

أصالة نصري بأول صورة لها مع زوجها فائق حسن من شهر العسل

carlos-azar

كارلوس عازار يطلب من المتابعين الدعاء له - صورة

1959995_1626256443

وفاة شقيقة الفنانة الراحلة إنتصار الشراح - صورة

159227746930087900

شاهد ...حليمة بولند تغيير مفاجئ في شكلها

7598456-1120908477

أول ظهور لإبن الفنانة هبة طوجي - صورة