زوجة سعد المجرد توجه رسالة مؤثرة له

الوكيل الإخباري - على أنغام أغنية "حبه جنة" لـ شيرين اختارت غيثة العلالكي زوجة سعد لمجرد توجيه رسالة دعم وحب له عبر ستوري حسابها بانستغرام.

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غيثة كتبت "السبب الوحيد الذي جعلني اسمي نفسي قوية هو انه عندي رجال مثلك يحبني ويعتني بي"، مضيفة "كان هذا اختيار أن أقضي بقية حياتي معك افضل خيار اتخذته على الاطلاق".



تابعت "أنت سعادتي الدائمة ومكاني السعيد دائما الى الابد وكتفي الذي يمكنني ان اتكىء عليه وكل شيء قلي".

وبمناسبة يوم المراة العالمي قالت " أريد أن أقف لحظة لأشكر الرجل الذي جعلني أشعر بالحماية والاحترام.. شكرا لك على إعطائي الجنة على الأرض، وشكرا لك لأنك نعمة في حياتي، وحبك يجعل أيامي قتالا من اجلك".

ET بالعربي

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