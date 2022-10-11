زياد برجي يكشف عن تهديده بالقتل بسبب خلافه مع إليسا

الوكيل الإخباري - كشف زياد برجي تهديده بالقتل، بعد أزمته مع إليسا في سبتمبر(أيلول) الماضي، وخلافهما على أغنية "أنا وبس"، وأنه لجأ إلى القضاء طلباً لحمايته هو وعائلته، في ظل استعداده للسفر لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية.



وكشف زياد برجي في مقابلة تلفزيونية، تلقيه مكالمة هاتفية من شخص كان يتحدث بلهجة مصرية، هدده بالقتل خلال الأيام القليلة الماضية، وكان الرقم من ليبيا.



وأشار زياد برجي إلى أنه تلقى رداً من الجهات الرسمية أن رقم الذي هدده حسب بيانات من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية تحدث إلى أحد معارفه حوالي 17 مرة، رافضاً ذكر اسم المتورط فيما وصفه بـ "جريمة تهديد بالقتل".



وطلب زياد برجي من السلطات الأمنية في لبنان و خارجه بحمايته وأسرته خوفا على حياته بعدما كثرت التهديدات.

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