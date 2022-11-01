سارة الطباخ تكشف موقف محمد الشرنوبي بعد الحكم القضائي الأخير

الوكيل الإخباري - أصدرت المنتجة سارة الطباخ توضيحاً لموقف الفنان محمد الشرنوبي بعد صدور حكم قضائي جديد تم تفسيره إنه يقر بفسخ تعاقده معها، ومنحه الحرية في التعاقد على المشاركة بأعمال فنية جديدة دون موافقة منها، وأكدت سارة أن التعاقد بينها وبين الشرنوبي لا يزال سارياً.



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وردت المنتجة سارة الطباخ، على ادعاءات المطرب محمد الشرنوبي، بشأن فسخ تعاقدهما وأنه أصبح حراً يحق له التعاقد مع أي جهة أخرى بدون الرجوع إليها، وأصدرت سارة الطباخ بياناً، قالت فيه: تعلن المنتجة / سارة الطباخ أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منها ضد النقابات الفنية والمدعو/ محمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلاً وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى في حين أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى بعدم إصدار تصاريح فنية للمدعو / محمد الشرنوبي إلا من خلال شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة/ سارة الطباخ وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن ونهيب بالسادة الصحفيين ومحرري المواقع الإخبارية الدقة في الأخبار وعدم الانصياع وراء أخبار غير دقيقة دون الطرف الآخر للوصول للحقيقة.

وتابعت سارة الطباخ: بالإضافة إلى أن الحكم المنوه عنه هو حكم شكلي لم يتطرق للموضوع ومرفق تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد إلزام النقابات بإصدار قرار بمنع التعامل ومنع أيه تصاريح للمدعى عليه الرابع (محمد شرنوبي) إلا من خلال الشركة التي تمثلها المدعية تطبيقاً لبنود التعاقد المبرم باعتبارها الوكيل الحصري.

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