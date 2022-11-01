الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الثلاثاء، 01-11-2022 10:45 ص

سارة الطباخ تكشف موقف محمد الشرنوبي بعد الحكم القضائي الأخير

RIGHTS-of-ETBILARABI


الوكيل الإخباري - أصدرت المنتجة سارة الطباخ توضيحاً لموقف الفنان محمد الشرنوبي بعد صدور حكم قضائي جديد تم تفسيره إنه يقر بفسخ تعاقده معها، ومنحه الحرية في التعاقد على المشاركة بأعمال فنية جديدة دون موافقة منها، وأكدت سارة أن التعاقد بينها وبين الشرنوبي لا يزال سارياً.

اضافة اعلان

 

وردت المنتجة سارة الطباخ، على ادعاءات المطرب محمد الشرنوبي، بشأن فسخ تعاقدهما وأنه أصبح حراً يحق له التعاقد مع أي جهة أخرى بدون الرجوع إليها، وأصدرت سارة الطباخ بياناً، قالت فيه: تعلن المنتجة / سارة الطباخ أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منها ضد النقابات الفنية والمدعو/ محمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلاً وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى في حين أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى بعدم إصدار تصاريح فنية للمدعو / محمد الشرنوبي إلا من خلال شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة/ سارة الطباخ وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن ونهيب بالسادة الصحفيين ومحرري المواقع الإخبارية الدقة في الأخبار وعدم الانصياع وراء أخبار غير دقيقة دون الطرف الآخر للوصول للحقيقة.

 

وتابعت سارة الطباخ: بالإضافة إلى أن الحكم المنوه عنه هو حكم شكلي لم يتطرق للموضوع ومرفق تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد إلزام النقابات بإصدار قرار بمنع التعامل ومنع أيه تصاريح للمدعى عليه الرابع (محمد شرنوبي) إلا من خلال الشركة التي تمثلها المدعية تطبيقاً لبنود التعاقد المبرم باعتبارها الوكيل الحصري.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202112154326876304725

خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد

حقيقة-بتر-قدم-الفنان-بيومي-فؤاد1

بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ينضمان لفيلم 'اتنين على اتنين' مع غادة عبد الرازق

474747

انطلاق تصوير الجزء الرابع لمسلسل "اللعبة" الأسبوع المقبل

176-103301-haifa-wehbe-series-will-not-wait-ramadan-2021_700x400

بعد الضجة التي أحدثتها صورها.. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها

31-10-22-846217091-Qb4UM3

خطوة مفاجئة من أنغام تجاه أسرة شيرين عبد الوهاب-فيديو

7348FE9F-7ED7-4F72-93B0-097101F253B0

هيفاء وهبي ترد على الساخرين من شكلها - فيديو

أخبار متعلقة
سارة-الطباخ

من هي سارة الطباخ التي ظهرت بقضية 'ضرب' شيرين؟