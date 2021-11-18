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الخميس، 18-11-2021 11:00 ص

سبب توقيف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي

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الوكيل الإخباري - قال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر انه سحب ترخيص مغني المهرجانات حسن شاكوش بشكل نهائي ومن غير رجعة.

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واوضح بخصوص ما تسبب في قراره هذا “الغلط اللي غلطه دا أنا واحد من الناس والمجلس معايا كلنا قررنا سحب ترخيصه تماما ونهائيًا، لأن الحقيقة احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية من الفن هذه النوعية الغريبة والعجيبة اللي احنا بنشوفها في الفن النهاردة، بناقص حسن شاكوش”.

 

واضاف الفنان هاني شاكر: “المشكلة كبيرة وخطيرة وعلى قد ما اللي اتعمل دا متعملش في أي حته، مش بس في مصر يطلع يغني غنوة إباحية على المسرح، ويخلي الجمهور يشاركه غنائها”.

المصدر - الفن 

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