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الثلاثاء، 26-07-2022 12:40 م

سبب حذف اغنية محمد منير وأكرم حسني

حذف-أغنية-محمد-منير-و-أكرم-حسني-بعد-اتهامات-بالسرقة


الوكيل الإخباري - قام يوتيوب بحذف أغنية الفنانان المصريان محمد منير وأكرم حسني الجديدة والتي تحمل عنوان "للي"، والتي كانت قد طرحتها القناة الخاصة بالشركة المنتجة.

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ويعود سبب حذفها بحسب رسالة يوتيوب التوضيحية إلى أن للحن عليه حقوق ملكية للملحن المصري محمود المنسي.


وكان محمود المنسي قد أعلن قبل أيام عن امتلاكه لحقوق ملكية للحن الأغنية التي كتبها ولحنها اكرم حسني، معتبراً أن هناك شبه كبير بينها وبين أغنية لحنها سابقاً تحمل عنوان "ولد الهلالية"، مؤكداً على احترامه لمحمد منير وأكرم حسني وتقديره لهما، وعلى تمسكه بحقة الأدبي.


وقد تعرض أكرم حسني أيضاً لإتهامات كثيرة باقتباس بعض أبيات الأغنية من كلمات اغاني أخرى، وهو ما رد عليه في بيان مطول أوضح خلاله أنه يصنع الأغاني من باب الهواية.

 

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