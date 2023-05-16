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الثلاثاء، 16-05-2023 11:54 ص

سبب وفاة نجم "طاش ما طاش" فهد الحيان

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الوكيل الإخباري- توفي أمس  الفنان السعودي فهد الحيان، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر 52 عاما، وفق مصادر محلية في البلاد وهو احدى نجوم المسلسل الشهير "طاش ما طاش " .

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ونعاه عدد من نجوم الفن منهم النجم رابح صقر الراحل اذ قام بنشر صورة له وأرفقتها بتعليق: " لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم إغفر له وتغمده بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ، تعازينا لأهله ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون"


وعبّر الفنان عبدالله السدحان عن ألمه الشديد بالخبر الحزين وغرد عبر تويتر: " إنا لله وإنا إليه راجعون كم هو مؤلم وكم هو موجع أن نفتقد رفيق درب وأخا عزيزا (فهد الحيان ) فجعنا بنبأ وفاته ولا نقول إلا مايرضي الرحمن اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنه اللهم أنزل على أهله وذويه ومحبيه الصبر والسكينة والسلوى".


كما نعته الفنانة ريم عبدالله: "فهد الحيان في ذمة الله، تعازينا لأهله ومحبيه الله يغفر له ويرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب النجم فايز المالكي: "اللهم الطف باهله ومحبينه.. اسال الله لك الجنة يافهد.. عظم الله اجركم واحسن الله اجركم عزاكم اهله ومحبينه..لا حول ولا قوة الا بالله".

ونعته النجمة شيماء سبت: "فقدت الساحة الفنية الخليجية النجم فهد الحيان الاخ العزيز والزميل الراقي المحترم إنا لله وإنا إليه راجعون كل التعازي لأهله وذويه دعواتكم له فقد أدخل السعادة والابتسامة علينا سنيناً طويلة الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته".


ونعى الفنان فيصل العيسى الراحل وعبّر عن صدمته بتغريدة كتب فيها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر صادم، الله يرحمك يا فهد ويسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


والحيان من مواليد مارس 1971، وبدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل "طاش ما طاش" الذي فتح له أبواب النجومية. وفي ديسمبر 2014، أعلن الفنان السعودي الراحل، اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما، إلا أنه تراجع عن القرار لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

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