السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 04:24 م

سعر خرافي لساعة يد عمرو دياب بأحدث اطلالة .. كم بلغت ؟

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الوكيل الإخباري- دائمًا ما تتميز إطلالات الهضبة عمرو دياب بالعصرية ومواكبة الموضة، وتألق الهضبة بإطلالة مرتفعة التكلفة مؤخرًا.

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وارتدى عمرو دياب ساعة من ماركة باتيك فيليب، وصُنع جسد وسوار الساعة من الذهب الوردي عيار 18، بينما تم ترصيع الساعة بالعديد من الأحجار الكريمة التي تخطت الـ 30 حجر.


وتنتمي الساعة التي ارتداها عمرو دياب إلى موديل 5990/1R يبلغ ثمنها 350 ألف دولار أي يعادل 10،815،847 جنيه.


كما ارتدى عمرو دياب قميصًا شفافًا أبيض اللون مواكبةً لموضة الأزياء الرجالي 2023، ولم يكن عمرو دياب الفنان الأول الذي ارتدى قميصًا شفافًا بل سبقه الفنان أحمد سعد، والفنان عمرو سعد، ومؤدي الراب ويجز.

 

القاهرة24


 




 

 


 

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