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السبت، 10-06-2023 02:39 م

آخرهم عمرو دياب.. فنانون أثاروا جدلًا لظهورهم بقميص شفاف

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الوكيل الإخباري- أثار الفنان عمرو دياب جدلًا بعد ظهوره الأخير بالأمس، في إحدى المناسبات بـ قميص شفاف باللون الأبيض، وهو ما جعله يقع في مرمى الانتقادات من قِبل جمهوره ومتابعيه.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للهضبة عمرو دياب رفقة أصدقائه، حيث ظهر فيها مرتديًا قميصا أبيض شفافا باللون الأبيض.

 



وعمرو دياب ليس الفنان الأول الذي ارتدى قميصًا شفافا، فقبله ظهر الفنان أحمد سعد بنفس الإطلالة، أثناء إحيائه حفل جدة، وتعرض لأزمة كبيرة وقتها، حيث أصبح حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض لحالة كبيرة من الهجوم والانتقادات.

 

كما ظهر مغني الراب ويجز أيضًا بقميص شفاف، ومطرز باللون الأسود، أثناء إحيائه أحد الحفلات، التي حضرها عدد كبير من محبيه سواء في مصر أو من الوطن العربي.

 

هذا بجانب ظهور محمد رمضان أيضًا بقميصا شفاف، على المسرح أثناء إحيائه حفلا جماهيريًا ضخما

 

القاهرة24


 




 

 


 

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