قرارات حاسمة من "الموسيقيين في مصر " بعد إطلالة أحمد سعد

الوكيل الإخباري- في اجتماع عُقد بنقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد الإطلالة التي ظهر بها الفنان أحمد سعد على المسرح في حفله بجدّة، وبحضور الفنان مصطفى كامل وجميع أعضاء مجلس النقابة، أصدر المجلس قرارات حازمة تخص إطلالات أعضائها في أي محفل، سواء داخل مصر أو خارجها.

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كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين الدكتور محمد عبدالله تفاصيل الاجتماع والقرارات التي صدرت عنه قائلاً: "أصدر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وبإجماع مجلس النقابة قواعد صارمة للإطلالات الجريئة والمثيرة التي انتشرت الفترة الماضية من بعض أعضاء النقابة على المسرح".



وأضاف: "شدّد النقيب على الالتزام بالزي الرسمي واحترام المسرح وعدم ارتداء ملابس غريبة، كما فعل أحمد سعد في حفله بجدّة. وقد قرّر النقيب مصطفى كامل بعد موافقة جميع الأعضاء إرسال لفت نظر الى الفنان أحمد سعد؛ لعدم تكرار تلك الإطلالة على المسرح، سواء داخل مصر أو خارجها".



وعن قرار النقابة إذا تكرر الأمر، أفاد الدكتور محمد عبدالله بأن النقابة ترسل لفت النظر في البداية من دون دفع غرامة، ولكن إذا تكرر الأمر ستكون هناك غرامة مالية.



لها

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