سقوط إعلامية لبنانية شهيرة على رأسها ونقلها للعناية المركزة!.. صور

الوكيل الاخباري - تحسنت حالة الاعلامية اللبنانية يمنى شرّي بعد تعرضها الاثنين، لحادث خطر، بعدما تعثرت وسقطت على رأسها ثم غابت عن الوعي ما اضطر لنقلها الى المستشفى ووضعها في العناية المركزة خوفا من ارتجاج في الدماغ أو نزيف داخلي.

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وأكدت مصادر مقربة من يمنى أن حالتها باتت مستقرة وفي تحسن بطيء، مؤكدين عدم وجود نزيف بل تعاني من ارتجاج طفيف في الدماغ مع رضوض كبيرة في الجسم.



وكانت صديقتها الإعلامية اللبنانية كارين سلامة تحدثت عن تطورات الحالة الصحية ليمنى، وأكدت أنها أصيبت بإرتجاج في الرأس وبعض الرضوض في الجسم، مؤكدةً انها لا تعاني من نزيف.



وأكدت كارين أن يمنى خرجت من المستشفى إلى المنزل ووضعها مستقر ، وهي تحت المتابعة الطبية، وبحاجة إلى فترة من الراحة وممنوعة من إستخدام الأجهزة الإلكترونية حالياً وهي تحت المراقبة.









لها