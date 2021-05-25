الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

91 مستوطنا يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الثلاثاء 25/5/2021

أمانة عمّان تنذر 49 منشأة مخالفة

التعليم العالي :لا تغيير على آلية احتساب علامات اختبارات طلبة الطب

الملك عبر تويتر : حمى الله الأردن وشعبه العزيز

تزويد الأردن بـ 53 جهاز كشف اشعاعي ثابت لفحص المركبات القادمة والمغادرة

الهواري: صرف مكافآت مالية للفرق الطبية العاملة اليوم

الكشف عن حالة المعتقلين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود

وفيات الثلاثاء 25/5/2021

الثلاثاء، 25-05-2021 12:28 م

سقوط إعلامية لبنانية شهيرة على رأسها ونقلها للعناية المركزة!.. صور

n9fyQ


الوكيل الاخباري - تحسنت حالة الاعلامية اللبنانية يمنى شرّي بعد تعرضها الاثنين، لحادث خطر، بعدما تعثرت وسقطت على رأسها ثم غابت عن الوعي ما اضطر لنقلها الى المستشفى ووضعها في العناية المركزة خوفا من ارتجاج في الدماغ أو نزيف داخلي.

اضافة اعلان

وأكدت مصادر مقربة من يمنى أن حالتها باتت مستقرة وفي تحسن بطيء، مؤكدين عدم وجود نزيف بل تعاني من ارتجاج طفيف في الدماغ مع رضوض كبيرة في الجسم.

وكانت صديقتها الإعلامية اللبنانية كارين سلامة تحدثت عن تطورات الحالة الصحية ليمنى، وأكدت أنها أصيبت بإرتجاج في الرأس وبعض الرضوض في الجسم، مؤكدةً انها لا تعاني من نزيف.


وأكدت كارين أن يمنى خرجت من المستشفى إلى المنزل ووضعها مستقر ، وهي تحت المتابعة الطبية، وبحاجة إلى فترة من الراحة وممنوعة من إستخدام الأجهزة الإلكترونية حالياً وهي تحت المراقبة.




لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
moh1-1110x564

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده برفقة عائلته.. شاهد

17zqj

بتر قدم فنان مصري شهير بعد تعرضه للإصابة أثناء التصوير!.. شاهد

أحداث-مشوقة-في-مسلسل-2020-800x549

قصي خولي يثير الجدل بصورة من كواليس مسلسل 2020 .. شاهد

image

محاكمة عاجلة للاعلامية ريهام سعيد لهذا السبب !

320648_36_1621874268

فيديو - صوت الأردن يطلق أغنية "دحنون ديرتنا" بمناسبة إحتفالات المملكة بعيد الإستقلال

main_image60aba913c5cdf

الصحة المصرية تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة سمير غانم.. فيديو

أخبار متعلقة
صبري-1615299742-0-600x400

صور للفنانة ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي!.. شاهد

21088529771620134536

إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية ودخوله العناية المركزة

ياسر-جلال-600x362

ياسر جلال يوضح سرّ عدم ظهوره في برامج شقيقه.. فيديو

imgid387127

صباح الجزائري تنشر صورة جديدة برفقة أحفادها.. شاهد

ecf18d63026497a1941d0c5d117877f5_136673

نقابة فناني سوريا تخرج عن صمتها بشأن أنباء عن وفاة دريد لحام

F35F1980-8118-42F3-B8A4-644299CB265E

حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تثير جدل واسع وتتخطى 1.5 مليون مشاهدة.. شاهد