سقوط ديكور الاستديو على إعلامي مصري شهير أثناء التصوير.. شاهد

الوكيل الاخباري - نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من الموت بأعجوبة، بعد سقوط ديكور الاستوديو الخاص ببرنامجه "حديث القاهرة" خلال تصوير حلقة جديدة منه، وهو ما أدى إلى إصابة المصور وعدد من العاملين وتم نقلهم للمستشفى.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط جزء من الديكور وسط صدمة وارتباك الإعلامي المصري الذي حاول إنقاذ ضيفه بالصراخ لتنبيهه سقوط الشاشة خلفه عليه.



وتم التأكيد بعدها أن صحة إبراهيم عيسى وضيفه بخير، وقد تم استكمال تصوير البرنامج بعدها بشكل طبيعي.

بدوره، نشر الضيف ماهر فرغلي، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".



كذلك طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم، خلال حلقة الاثنين من "حديث القاهرة".





لها

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