الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان القادم

الوكيل الاخباري - بدأ الفنان المصري رامز جلال تصوير برنامجه الجديد للمقالب الذي يقدمه كل عام في رمضان، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وحرص القائمون على البرنامج على التنبيه على الضيوف بعدم الإفصاح عن طبيعة المقلب لأي شخص للاعتماد على مفاجأة الجمهور في أول أيام رمضان، وتم وضع شرط جزائي في عقود الضيوف يمنع الإفصاح عن كواليس المقلب أو طبيعته.



ومن بين الفنانين الذين صوروا بالفعل حلقاتهم في البرنامج كل من أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن لاعبو النادي الأهلي، وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك.



أما عن طبيعة المقلب، فيدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، ويعتمد رامز خلال ذلك العام على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج البرنامج الذي تم تغييره هذا العام.



يذكر أن هناك العديد من الشائعات انتشرت مؤخراً حول تهديدات بإيقاف البرنامج الذي يجري تصويره في سرية بالسعودية ونسبت العديد من المواقع تصريحات للدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين يشير فيها إلى إيقاف البرنامج ومقدمه رامز جلال بسبب عدم حصوله على تصريح مزاولة من النقابة.

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