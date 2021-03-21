الفنان سيد رجب ينفي شائعات وفاته بعد اصابته بكورونا

الوكيل الاخباري - أعرب الفنان المصري سيد رجب عن استيائه الشديد من انتشار شائعة وفاته في الساعات الماضية، لافتا إلى أنه "بصحة جيدة".

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وقال رجب، إنه "يريد معرفة صاحب الشائعة"، مضيفا: "أنا مش عارف في إيه.. شائعة سخيفة.. أنا صحتي زي الفل وشغال والناس تطمن، وشكراً لسؤالكم".



وأضاف أنه يعمل في الفترة الحالية على تصوير أعماله التي من المقرر طرحها في السباق الرمضاني 2021.



ويعيش الفنان سيد رجب خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث ينشغل في تصوير عدة أعمال دفعة واحدة، مقرر عرضها في رمضان المقبل، بعضها بدأ تصويره مبكراً والبعض الآخر تعاقد عليه مؤخرا، ومن بينها مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث يشارك كضيف شرف.



وكان قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيظهر بشكل مختلف تماماً في المسلسل عما اعتاد الجمهور رؤيته عليه، وهو الأمر الذي دفعه للامتناع تماماً عن الظهور الإعلامي أو نشر أي صورة خلال الفترة الحالية؛ منعا لحرق "اللوك" الجديد المخصص للشخصية.



مسلسل "وكل ما نفترق" يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، أيتن عامر، أحمد فهمي، محمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.



كما يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، حيث أنجز معدلاً جيداً من تصوير المشاهد، ولكن فترة إصابته بفيروس كورونا عطلته عن تصوير المشاهد، وقرر تكثيف مشاهده بعد تعافيه من أجل اللحاق بموسم رمضان.



والمسلسل يشارك في بطولته رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

لها

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