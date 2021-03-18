الوكيل الاخباري - أكدت مصادر من داخل كواليس مسلسل "النمر" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد ان تصوير المسلسل لن يتوقف بسبب إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا، ولكن سوف يتم تأجيل مشاهدها في العمل لحين شفائها وعودتها إلى التصوير من جديد.

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وأكدت المصادر أن مخرجة العمل شيرين عادل قد عدلت جدول التصوير حتى لا يتأثر العمل بالوقت ويتم اللحاق بالعرض الرمضاني في موعده، وأنها ستواصل تصوير باقي المشاهد التي لا تتواجد فيها هنا.



وكانت هنا الزاهد قد كشفت من خلال منشور لها على حسابها بفيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت الخبر وطلبت من أي شخص تعامل معها خلال الفترة الماضية أن يخضع للتحليل ليطمئن على نفسه.



وكتبت هنا الزاهد: "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

لها

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