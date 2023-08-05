سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات تواكب العصر

الوكيل الاخباري- تعود سلاحف النينجا إلى دور السينما بعنوان Mutant Mayhem، وهو فيلم من الأفلام المتحركة، يحمل الطابع الحديث، وتولّى إخراجه الكندي سيث روغن.



وتظهر في هذا العمل، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ويُطرح خلال الأسبوع المقبل في الإمارات وباقي الدول، السلاحف الشهيرة "ليوناردو" و"دوناتيلو" و"مايكل أنجلو" و"رافاييل"، وهي تجوب مجاري نيويورك مع معلّمها ووالدها بالتبني الجرذان "سبلينتر"، الذي علّمها فن النينجوتسو القتالي لتدافع عن نفسها من البشر.



وتقرر السلاحف، التي تضع أقنعة على عيونها، وتبدي حرصاً على أن تُقبَل اجتماعياً ورغبةً في ارتياد المدرسة والمشاركة في الحفلات، مهاجمة منظمة إجرامية غامضة بمساعدة صديقتها الجديدة المراهقة والصحافية الطموحة "ابريل أونيل".

وبعيد إصدار الشرائط المصوّرة الشهيرة من ابتكار كيفن إيستمان وبيتر لايرد عام 1984، تناولت أفلام ومسلسلات تحريكية وألعاب فيديو ومنتجات أخرى كثيرة قصص السلاحف.

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