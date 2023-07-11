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الثلاثاء، 11-07-2023 11:00 ص

إيرادات فيلم "بيت الروبي" تقترب من جمع 87 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري- تصدر فيلم “ بيت الروبي”  شباك التذاكر منذ طرحه بالسينمات يوم 21 يونيو الماضي، ومازال الفيلم محافظًا على صدارته في المركز الأول، حيث تخطت  إيراداته أمس 2 مليون جنيه ليقترب من جمع 87 مليون جنيه إيرادات في أقل من 20 يوم بدور العرض السينمائي.

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فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد، لوسيندا عماد، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع،وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

قصة الفيلم  تدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله كريم عبدالعزيز دور دكتور جامعي يعيش مع أسرته في طابا بعيدًا عن المدينة، قبل أن تضطره الظروف إلى السفر للعيش بالقاهرة ويتفاجئ بتغير أحوالها ويتحول إلى إنفلونسر مع تتابع الأحداث، فيما يلعب كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه ويملك مركز تجميل. 

 

الفجر

 




 

 


 

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