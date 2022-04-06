سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان بصورة معبرة

الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة سلاف فواخرجي زملائها وجمهورها برسالة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام أعلنت من خلالها انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.



وكتبت فواخرجي رسالة مطولة عبرت فيها عن الحب والاحترام لطليقها قائلة: وبعد الفضام فطام، كما ننفطم عن امهاتنا يوماً.. ننفطم عمن نحب. كما انفطم عنك الآن. وقلبي كما يقال ينخلع. ليس بيدك ولا بيدي إنما القدر يرسم حياتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما.. وألم في القلب.. على الأكيد".

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وتابعت: "لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب. وكنت طفلة تحبو امام جبل مهما حاولت لن تصل الى قمتك. وكنت وستبقى رجلا في عيني وامام الله والبشر.

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