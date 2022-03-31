الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 03:24 م

رسالة غامضة من ياسمين صبري لجمهورها

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الوكيل الإخباري - غرّدت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في "تويتر"، موجّهةً رسالة غامضة إلى جمهورها دعتهم من خلالها الى عدم التغيير في أنفسهم من أجل أي شخص، لأن القبول من الله وليس من عند البشر.

وكتبت ياسمين في تغريدتها: "القبول من الله... فلا تغير من شأنك من أجل أحد"... وتلقت تعليقات عدة من جمهورها الذي أيّد كلامها مؤكدين أن الشخص الذي يغيّر بنفسه ليحظى بالقبول من شخص آخر، يفشل دائماً في حياته، في حين لفت البعض الى أن المرء يحتاج أحياناً لأن يغير في نفسه من أجل الأشخاص الذين يحبّهم ويهتم لأمرهم.

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