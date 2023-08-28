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الإثنين، 28-08-2023 11:38 ص

سهر الصايغ تكشف عن أمنيتها بعيداً عن الفن

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة سهر الصايغ عن أمنيتها، التي تتمنى أن تحققها بعيدًا عن مجال الفن، حيث أكدت أنها تتمنى بناء مستشفى خيري مثل قصر العيني لعلاج المرضى.

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وقالت الصايغ في تصريحات إعلامية: "أنا حلمي أن أقيم مستشفى خيري زي مستشفى قصر العيني، ويكون المستشفى على هيئة المستشفيات الخاصة المجهزة".


وأضافت قائلة: "ادعولي، ربما يقدرني الله وأستطيع تحقيق هذا الحلم، إنها طموح عندي، وأنا أحب مجال الطب جدًا بالتأكيد لأنها مهنتي".


يُذكر أن سهر الصايغ شاركت في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 بشخصية "ناهيا" في مسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

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