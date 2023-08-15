سوزان نجم الدين: "أظهر بشكل مختلف في الحشاشين"

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، كواليس مشاركتها في مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.



وقالت سوزان نجم الدين في تصريحات لـ القاهرة 24، إنها تحمست للمشاركة في العمل دون تفكير، حيث يناقش فترة زمنية مهمة في تاريخ المصري، مضيفا أنها ستبدأ التصوير خلال الأسبوع المقبل.



وأوضحت أنها لم تتخوف من المشاركة في مسلسل الحشاشين بسبب أنها كانت أكثر طائفة اغتيالات على مر التاريخ، موضحة أنها ستظهر بـ لوك مختلف تمامًا عما قدمته من قبل.



وتدور أحداث مسلسل الحشاشين والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، في إطار القرن الـ 11، وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

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