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الإثنين، 07-08-2023 01:36 م

بعد غياب 14 عامًا.. كريم عبد العزيز يعود للتعاون مع منى زكي

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الوكيل الإخباري- تعاقد النجم كريم عبد العزيز على المشاركة في فيلم جديد بعنوان "لعب عيال"، وهو من إخراج طارق العريان، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة .

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فيلم"لعب عيال"  يجمع الفنان كريم عبدالعزيز  بالنجمة منى زكي بعد غياب 14 عامًا من تقديمهما آخر أفلامهما فيلم "ولاد العم" الذي عرض عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه. 


وفي سياق آخر، يعرض للفنان كريم عبد العزيز حاليًا في جميع دور العرض السينمائية فيلم "بيت الروبي"، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما، حيث بلغت إيراداته 117 مليون جنيهًا حتى الآن، وهو بطولة  كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، مصطفى أبو سريع، وآخرون من النجوم، ومن إخراج بيتر ميمي.

 

الفجر الفني

 




 

 


 

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