فنانة شهيرة تعلن طلاقها رسمياً -صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي طلاقها من تمام نجم الدين الصالح وهو شقيق الممثلة السورية سوزان نجم الدين.



وبالرغم من ان اخبارا عن طلاق رشا كانت قد تم تداولها خلال السنة الماضية، الا ان رشا اعلنت الخبر رسميا امس وذلك خلال لقاء اعلامي لها.

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واعلان رشا جاء ردا على سؤال حول صحة الاخبار المتداولة حول طلاقها لتجيب: "منا إشاعات، حقيقة، أنا انفصلت من سنة".



وقالت رشا ان عدم اعلانها للخبر في وقته، هو بسبب اعتبارها الموضوع شخصي ولا تحبذ التطرّق له إعلاميًّا.



واكدت شربتجي خلال اللقاء، أن انفصالها جاء بحب واحترام وتفاهم، مشددة على ان الموضوع لم يؤثر على علاقتها بـ سوزان نجم الدين، والدليل هو عملهما معًا بمسلسل "مربى العز"، الذي عرض في موسم رمضان المنصرم.





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