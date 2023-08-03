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الخميس، 03-08-2023 02:43 م

كريم عبد العزيز... أول ممثل مصري يقتحم دور السينما في تركيا

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الوكيل الإخباري-استطاع الفنان كريم عبد العزيز أن يحتل بفيلمه الأخير "بيت الروبي" المركز الأول في سباق الإيرادات محققاً رقماً قياسياً جديداً في أفلامه بتخطّيه حاجز المئة مليون جنيه خلال شهر واحد من عرضه.

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وفي سابقة هي الأولى في تاريخ السينما المصرية، أعلنت دور العرض التركية عن استقبال فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز في قاعاتها بدءاً من يوم غد الجمعة 4 آب/أغسطس وحتى 25 منه، ليكون بذلك أول فيلم عربي يُعرض في دور السينما التركية.


وينطلق عرض "بيت الروبي" في كل دور السينما التركية، حيث استقبله المسؤولون عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة، كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم بالترافق مع دعاية مكثفة، ليكون هذا الفيلم سبباً في فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية في تركيا يساهم في توسيع نطاق السينما المصرية.


فيلم "بيت الروبي" من بطولة: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

 

لها


 




 

 


 

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