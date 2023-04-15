سيلين ديون تتحدى مرضها الصعب بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري- بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات عن الساعة الفنية بسبب إصابتها بمرض عصبيّ نادر، فاجأت النجمة العالمية سيلين ديون الجمهور بإصدار أغنية جديدة بعنوان Love Again، وهي الأغنية الرئيسة للفيلم الذي يحمل إسمها والذي تشارك فيه كممثلة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع الفيديو الترويجي لأغنية الفيلم وعبّرت عن سعادتها بعودتها الى الساحة الفنية، في حين ظهرت سيلين في المقطع في غاية النحافة وبدا على ملامحها علامات التقدم في السن.



ويحمل الألبوم الجديد عنوان love again، ويتضمن أعمالاً موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة. وتصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 أيار (مايو)، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية.



إلى ذلك قالت سيلين في بيان: "لقد استمتعتُ كثيراً بصنع هذا الفيلم. وحصلتُ على امتياز الظهور جنباً إلى جنب مع الممثلين الموهوبين بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي هو هدية سأعتز بها إلى الأبد".



وأضافت: "أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وعبروا عن سعادتهم بعودتها.





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