شاكيرا تتحدث لأول مرة عن إنفصالها عن بيكيه

الوكيل الإخباري-تحدثت النجمة العالمية شاكيرا عن علاقتها بجيرارد بيكيه اثر بداية انفصالهما وتأثير ذلك على ولديهما.

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كشفت شاكيرا انه اثر انفصالهما في شهر حزيران / يونيو الماضي بقيت هادئة وحاولت ان تستوعب الامر، لكن الامور صعبة بالنسبة اليها لأنها شخصية عامة ولأن اولادها ايضاً لم يتقبلا الانفصال بسهولة.



أضافت شاكيرا انها تحاول قدر الامكان حماية ولديها ميلان 9 سنوات وساشا 7 سنوات لانهما اولويتها في الحياة لكن عندما يسمعان اشياء في المدرسة من اصدقائهم يؤثر ذلك عليهما. قالت شاكيرا انها وضعت كل ما لديها في هذه العلاقة وفي عائلتها، اتت الى اسبانيا لدعم بيكيه لكي يتمكن من لعب كرة القدم والفوز بالالقاب وهذا ما سمح لها ان تخلق رابط رائع مع اولادها لا شيء يمكنه تدميره.







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