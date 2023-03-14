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الثلاثاء، 14-03-2023 10:22 ص

شاكيرا تحقق 14 رقما قياسيا على موسوعة غينيس العالمية

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الوكيل الإخباري- حققت النجمة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا 14 رقما قياسيا على موسوعة غينيس العالمية.

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فقد حققت شاكيرا مؤخراً 4 أرقام قياسية جديدة بعد نجاح آخر فيديوهاتها الموسيقية مع الدي جي الأرجنتيني Bizarrap بعنوان، Music Sessions Vol . 53، بعد 10 أرقام قياسية كانت قد حصلت عليها في نجاحات سابقة.


وأعلن موقع غينيس للأرقام القياسية، أن أغنية شاكيرا حققت أربعة أرقام قياسية جديدة وهي، "الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة - 63 مليون، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب".

 

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