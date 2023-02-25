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السبت، 25-02-2023 04:56 م

شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه في أغنية جديدة "TQG"

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الوكيل الإخباري- أصدرت النجمة شاكيرا يوم أمس الجمعة أغنية "دويتو" جديدة، بمشاركة المغنية الكولومبية كارول جي، هاجمت فيها شريكها السابق جيرارد بيكيه.

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وحصلت الأغنية التي فتحت شاكيرا فيها النار مجددا على بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا، بعد ساعات من إصدارها على ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.


وجاء في نص الأغنية: "رؤيتك مع شخص جديد تؤذيني، لكنني فعلا لوحدي، ونسيت ما عشناه وهذا ما أزعجك، وحياتي أفضل ولم يعد مرحبا بك هنا". 


وأكدت شاكيرا في أغنيتها أنها لن تكرر الخطأ وتعود لبيكيه، في حال حاول الأخير الرجوع إليها قائلة: "الآن تريد العودة، يمكنك أن تقول، (نعم)، انتظرني هناك كالأبله".


ولم تنس شاكيرا صديقة بيكيه الجديدة حيث طلبت من نجم برشلونة السابق "إخبار طفلتك الجديدة أنني لا أتنافس على الرجال".


وهذه ليست الأغنية الأولى التي تهاجم فيها شاكيرا بيكيه وصديقته فقد هاجمتهما في أغنيتها السابقة واصفة صديقته بسيارة رخيصة وساعة لا تدوم طويلا.

 

 

روسيا اليوم

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