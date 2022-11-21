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الإثنين، 21-11-2022 10:47 ص

شاكيرا تهنئ ابنها لفوزه باحدى البطولات

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الوكيل الإخباري-تعيش المغنية الكولومبية "شاكيرا" حالة من الفرحة لإنتصار ابنها "ميلان"، 9 سنوات، وفريقه في مباراة البيسبول. وقد شاركت "شاكيرا" فرحتها مع جمهورها بصورة سيلفي لها مع "ميلان"، متجاهلة وجود شريكها السابق "بيكيه" في الحدث الرياضي، حيث عبرت المسارات لتلتقط صورتها مع "ميلان".
وكتبت مغنية Waka Waka، البالغة من العمر 45 عاماً، خلال مشاركة الصورة عبر إنستغرام باللغة الإسبانية: "تهانينا لميلان وفريقه هذه البطولة الرائعة. كل الأمهات فخورات بكم لمثابرتكم وتفانيكم! برافو وصيف بطل كأس كاتالونيا تحت 10!".
 
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