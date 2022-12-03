السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

مجزرة قطع الأشجار تثير ضجة في مصر والحكومة ترد

البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

نحو 3 ملايين دينار خسائر سنوية للبريد الأردني

ورشة في عجلون بعنوان الملاذ الآمن للسيدات المعنفات

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

التربية : نستقبل الطلبة الذين يرغبون بالانتقال من مدارس خاصة الى حكومية

إجراء 300 عملية بالمبنى الجديد لمستشفى الإيمان في عجلون

مطالبة بإعادة خدمة العلم في الأردن !

ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً

العيسوي يغادر المستشفى

السبت، 03-12-2022 03:44 م

شاكيرا وجيرارد بيكيه يصادقان على اتفاقية حضانة طفليهما

1_476x6001


الوكيل الإخباري-الكولومبية شاكيرا وشريكها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، صادقا على الاتفاقية الخاصة بحضانة طفليهما أمام محكمة الأسرة رقم 18 في برشلونة يوم أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فإن كلا النجمين وصلا إلى المحكمة في حوالي الساعة 09:15 بتوقيت وسط أوروبا برفقة محاميهما، ودخلا المبنى من بابين مختلفين، للمصادقة على الاتفاقية التي ستسمح للمغنية الشهيرة بتأمين حضانة  طفليهما ميلان وساشا، والانتقال بهما إلى ميامي.


ووفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن محامي بيكيه، رامون تامبوريرو، فإن "الاثنين أصبحا أكثر هدوءاً  واسترخاءً" وأنهما توصلا إلى اتفاقٍ مهمٍ "لصالح طفليهما"، مشيراً إلى أن الحكم سيصدر بمجرد موافقة المدعي العام على الاتفاق، كما نفى التقارير التي تزعم أن الاتفاقية منعت بيكيه من الإقامة في ميامي.

وتوصلت نجمة البوب الكولومبية وشريكها السابق إلى تسوية بشأن حضانة ابنيهما بعد اجتماع طويل استمر 12 ساعة مع المحامين.


وكذلك وافق الزوجان السابقان على بيع ممتلكاتهما، وتحديداً القصر الذي عاشا به في برشلونة أثناء ارتباطهما، والذي تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك صادق جيرارد وشاكيرا على اتفاقية حضانة الطفلين التي وقعاها الشهر الماضي، والتي تنص على انتقال النجمة الكولومبية للعيش في ميامي مع طفليها.

ولم يتحدث محامي شاكيرا ولا المطربة نفسها للصحافة، إلا أنه وقبل أسابيع قليلة، قال الثنائي في بيان مشترك إنهما وقعا اتفاقية تضمن رعاية طفليهما وينتظران المصادقة عليها أمام المحكمة "كجزء من عملية رسمية فقط".


وكان أشخاص مقربون من شاكيرا، أشاروا إلى أن الفنانة تخطط للانتقال إلى ميامي مع طفليها في أوائل العام المقبل، تاركين المدينة التي ولدا وعاشا فيها على مدى السنوات الثماني الماضية.
 

يُذكر أن شاكيرا تعيش حالياً أزمةً أخرى، إذ أنها متهمة بالاحتيال الضريبي، وهو الأمر الذي دفعها مؤخراً، لاتهام المدعين العامين الإسبانيين الذين رفعوا دعوى عليها، بشن "حملة تشهير" ضدها، زاعمةً أن السلطات الإسبانية "انتهكت حقها في الخصوصية" من خلال التعامل مع الأمور علنًا ودون افتراض أن تخرج بريئةٍ من التهمة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق القانوني للنجمة البالغة من العمر 45 عاماً، قدم وثائق للمحكمة، أوضح فيها أيضاً أسباب عدم مسؤوليتها عن فاتورة الضرائب.

اضافة اعلان

 

زهرة الحليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
99999

حفل مكتمل العدد للنجم عمرو دياب في الرياض .. صور

573

فيديو .. أصالة تعتذر للمصريين بعد تصريحاتها الأخيرة

431317Image1

بعد صفعة ويل سميث لـ كريس روك .. الأوسكار تفرض قواعد جديدة

رزان-مغربي.jpg4_

الموت يفجع رزان المغربي

11

مروة عبد المنعم تتلقى مداخلة هاتفية من والدها وتبكي بحرقة على الهواء

579a7ded-9646-436b-a3e5-890abe94519e

تانيا قسيس تقدم أغنية بمناسبة العيد الوطني للامارات

أخبار متعلقة
1111111111

شاكيرا تهنئ ابنها لفوزه باحدى البطولات

111

اعلام عالمي : شاكيرا تنسحب من حفل افتتاح كأس العالم 2022

shakira12-5

شاكيرا تعلن عن مفاجأة جديدة للجماهير