شاهد.. أحلام ونوال الكويتية تتألقان في موسم الرياض

الوكيل الإخباري - تألقت النجمة أحلام الشامسي بفستان أنيق في حفلها المشترك مع النجمة نوال الكويتية، الذي أقيم الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان

وقدمت كل منهما حفلهما تحت عنوان "لقاء القمة"، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتألقت النجمتان خلال الحفل بفستانين أنيقة، حيث اختارت أحلام فستاناً أزرق اللون يزينه الريش عند أطراف الأكمام مع تطريزات فضية مميزة عند الصدر واختارت قصة شعر مختلفة فظهرت بشعر قصير.





بينما اختارت نوال فستاناً أنيقاً باللون البيج الغامق، وتميّز بتطريزاته الفضية على كامل القماش مع ريش كثيف عند الأكمام، وأطلت بكامل أناقتها وجمالها.





وشهد الحفل لقاء مميّز جمع النجمتين على المسرح وقدمتا معاً أول أغنية من خلال ديو "يا ليل يا جامع"، كما قدمت الفنانة أحلام خلال الحفل العديد من الأغاني من بينها "وشفيك غايب"، كما تألقت الفنانة نوال الكويتية في أغنية "قد ما حبيت" وأغنية "أنا بخير"، وكان الحفل تراند "تويتر" في المملكة والوطن العربي.





لها